Сикьюра считает, что Россия безопаснее США: «Славится чистотой и безопасностью городов, особенно Москвы. Вечером не приходится оглядываться – это как глоток свежего воздуха»
Нападающий «Динамо» Дилан Сикьюра ответил на вопрос по поводу безопасности в России в сравнении с США.
– Вы говорили, что после переезда в Россию получали негативные комментарии в социальных сетях. Насколько болезненно для вас это было, сейчас уже все прекратилось?
– Мне кажется, лучше просто не смотреть на эти вещи, не принимать близко к сердцу. У людей в любом случае будет свое мнение.
Люди, которые пишут в комментариях, – это точно не те, к кому будешь прислушиваться. Вероятно, у них много свободного времени, поэтому они анализируют чужую жизнь. Так что не обращаю на такое внимания.
– В России вас и ваших близких удивил высокий уровень безопасности в общественных местах. Можно ли сказать, что здесь безопаснее, чем в городах США?
– Да, на 100%. По моему мнению, Россия славится именно этим – чистотой и безопасностью городов, особенно такого большого, как Москва.
Например, при поездках в метро или прогулках поздно вечером никогда не придется беспокоиться и оглядываться. Так что это как глоток свежего воздуха.
Моя жена также чувствует себя здесь в полной безопасности, как и каждый, кто приезжает в гости, видит, как здесь красиво. Это круто.
– Вы упомянули метро. Многие московское метро считают самым красивым в мире. Часто им пользовались?
– Да, как уже говорил, почти каждые выходные. В выходные от станции «Динамо» едем на Красную площадь. Так было уже, наверное, раз 50, – сказал Дилан Сикьюра.