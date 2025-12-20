Сегин перенес операцию из-за разрыва крестообразных связок. Восстановление форварда «Далласа» оценят после Олимпиады
Тайлер Сегин перенес операцию из-за разрыва крестообразных связок.
Нападающий «Далласа» Тайлер Сегин перенес операцию из-за разрыва крестообразных связок, полученного в начале декабря в матче чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».
Канадец получил повреждение в результате столкновения с защитником Владиславом Гавриковым.
Ход восстановления Сегина вновь оценят после перерыва на Олимпийские игры-2026.
В этом сезоне форвард провел 27 матчей и набрал 17 (7+10) очков при полезности «плюс 10».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости