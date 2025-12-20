Сегин перенес операцию из-за разрыва крестообразных связок. Восстановление форварда «Далласа» оценят после Олимпиады

Тайлер Сегин перенес операцию из-за разрыва крестообразных связок.

Нападающий «Далласа » Тайлер Сегин перенес операцию из-за разрыва крестообразных связок, полученного в начале декабря в матче чемпионата НХЛ против «Рейнджерс ».

Канадец получил повреждение в результате столкновения с защитником Владиславом Гавриковым .

Ход восстановления Сегина вновь оценят после перерыва на Олимпийские игры-2026.

В этом сезоне форвард провел 27 матчей и набрал 17 (7+10) очков при полезности «плюс 10».