Александр Елесин: «Для «Локомотива» это вызов – попытаться снова выиграть Кубок Гагарина. У нас достаточно сильная команда, способная на многое»
Защитник «Локомотива» Александр Елесин оценил шансы команды вновь выиграть Кубок Гагарина.
На данный момент команда тренера Боба Хартли располагается на первой позиции в таблице Западной конференции, набрав 52 очка в 38 матчах.
– Как сейчас оцениваете шансы «Локомотива» по итогам этого сезона сохранить Кубок Гагарина у себя?
– У нас достаточно сильная команда, способная на многое. Для нас это вызов – попытаться снова выиграть Кубок Гагарина.
Да, где-то по ходу сезона не все складывается должным образом.
Но мы должны преодолевать себя, делать правильные вещи на льду и добиваться своего, – сказал Александр Елесин.
Источник: «Известия»
