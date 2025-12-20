Александр Елесин: «Для «Локомотива» это вызов – попытаться снова выиграть Кубок Гагарина. У нас достаточно сильная команда, способная на многое»

Александр Елесин: для «Локомотива» вызов – попытаться снова выиграть Кубок Гагарина.

Защитник «Локомотива » Александр Елесин оценил шансы команды вновь выиграть Кубок Гагарина.

На данный момент команда тренера Боба Хартли располагается на первой позиции в таблице Западной конференции, набрав 52 очка в 38 матчах.

– Как сейчас оцениваете шансы «Локомотива» по итогам этого сезона сохранить Кубок Гагарина у себя?

– У нас достаточно сильная команда, способная на многое. Для нас это вызов – попытаться снова выиграть Кубок Гагарина.

Да, где-то по ходу сезона не все складывается должным образом.

Но мы должны преодолевать себя, делать правильные вещи на льду и добиваться своего, – сказал Александр Елесин.