19

Владимир Плющев: «Ротенберга не хватает в КХЛ. Харизматичный тренер, был интересен в разных моментах. По нему скучают некоторые люди, наверное»

Владимир Плющев допустил, что КХЛ не хватает Романа Ротенберга.

«Матч ТВ» изучил статистику всех главных тренеров за историю КХЛ, сравнив процент набранных очков в матчах лиги с учетом плей‑офф. Первую строчку занял Игорь Никитин, вторую – Вячеслав Быков, третью – Роман Ротенберг.

После прошлого сезона Ротенберга уволили с поста главного тренера СКА.

«Наверное, в чисто математическом плане так оно и есть. Я за статистикой и количеством побед не слежу.

Ротенберг – достаточно харизматичный тренер. Он был интересен в разных моментах. И в консультациях, и в плане высказываний, интервью.

В общем-то его не хватает в лиге. Где-то по нему скучают некоторые люди, наверное.

Сезон в КХЛ немного сумбурный. Уже были отставки и еще будут. Не хватает каких-то изюминок.

Уровень мастерства падает, поэтому некоторые матчи, где хоккей должен впечатлять зрителя, пока не радует», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

