  • Губернатор Новосибирской области о встрече с Ротенбергом: «Основной темой стала подготовка к Кубку Первого канала. Турнир станет новым этапом в истории хоккейных матчей региона»
Губернатор Новосибирской области о встрече с Ротенбергом: «Основной темой стала подготовка к Кубку Первого канала. Турнир станет новым этапом в истории хоккейных матчей региона»

Губернатор Новосибирской области рассказал о встрече с Романом Ротенбергом.

«Встретился с первым вице-президентом Федерации хоккея России Романом Ротенбергом.

Особое внимание уделили развитию в нашем регионе детско-юношеского хоккея, массового и адаптивного спорта. Новосибирская область продолжает укреплять свои позиции как один из центров российского хоккея. Мы создаем условия для занятий как для профессионалов, так и для любителей.

Конечно, основной темой для обсуждения стала подготовка к предстоящим международным соревнованиям Кубок Первого канала по хоккею, которые пройдут в Новосибирской области уже в декабре. Турнир станет новым этапом в истории хоккейных матчей региона.

Уверен, что совместными усилиями мы сделаем Кубок Первого канала ярким, значимым событием не только для нашей области, но и для всей страны», – написал Андрей Травников.

Напомним, в декабре сборная «Россия 25» под руководством тренера Романа Ротенберга выступит на Кубке Первого канала в Новосибирске. 

Фото: t.me/TravnikovAndrey

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Андрея Травникова
