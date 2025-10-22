  • Спортс
  • «Ротенберг – как Жириновский. Говорит непонятные вещи, но через 2-3 года они сбываются. На четвертый сезон в СКА он бы выиграл Кубок». Сервисмен сборной Рогатин о тренере
Романа Ротенберга сравнили с Владимиром Жириновским.

Вспомните, как вы начали работу с ним.

– После «Айлендерс» я работал в ЦСКА, затем в «Витязе». В 2014 году Быков с Захаркиным перешли в СКА. Там Роман постепенно подключался к управлению командой. С приходом Знарка они уже управляли вдвоем. Удивительно, что они это делали вместе, ведь оба авторитарные руководители, но их тандем помог выиграть СКА второй Кубок Гагарина и Олимпиаду.

Удивились, когда Роман Борисович стал тренером?

– Нисколько. Он долго изучал весь процесс и был к этому готов. Он хороший тренер, постепенно рос, набирался опыта. В первый год мы выиграли регулярный чемпионат, во второй – стали вторыми. И оба раза уступали в финале конференции ЦСКА.

Что случилось в прошлом сезоне? Почему команда заняла только 7-е место в Западной конференции?

– Вокруг команды творилось что-то непонятное. Как оказалось позже, часть людей из тренерского штаба и персонала остались работать, а часть – убрали.

В СМИ пишут, что тренер Евгений Кетов связан с председателем совета директоров клуба Виталием Маркеловым и их дети играют в одной команде 2016 года рождения.

– Вышло, что оставшиеся люди во главу угла поставили не командный результат, а интриги. Получается, что Женя решал, кто останется работать в команде, а кого уволят. И не по профессиональным качествам, а по личному усмотрению. Почему убрали меня, доктора Егора Козлова, еще ряд людей? Полагаю, новому руководству, пришедшему на смену, неправильно доносилась информация о том, что происходит в команде.

Получается, Ротенберг был обречен?

– Думаю, как раз на четвертый сезон, если не вот эти все события, мы бы выиграли. В команде ожидалось усиление. Говорили о сильном иностранном вратаре, Радулове, еще ряде игроков. И Роман как раз набрался опыта. Никитин в «Локомотиве» шел к победе четыре года. И Ротенберг тоже смог бы выиграть.

У него есть уникальное качество: он говорит многие вещи, которые никто не понимает, но через два-три года они сбываются. Это как Жириновский, чьи высказывания вызывали недоумение, но спустя годы оказалось, что он был чуть ли не пророком, – сказал технический специалист сборной России Константин Рогатин. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
