Роузхилл назвал «позором» возможное увольнение Беруби: «Я играл с тренерами, которых ненавидела вся команды. Крэйг – не такой. Он честный, не негативный, не переворачивает столы»

Джей Роузхилл: возможное увольнение Крэйга Беруби – это позор.

Бывший тафгай Джей Роузхилл поделился мнением касательно возможного увольнения главного тренера «Торонто» Крэйга Беруби .

В этом сезоне канадский клуб проиграл 18 из 33 матчей и находится на 14-м месте в таблице Восточной конференции, имея в активе 35 очков.

«Мне доводилось играть под руководством тренеров, которых ненавидела вся команда. Был тренер – негативный, унижал парней, саркастичный, отпускал колкости. Худший тренер, в нем все негативно, но хоккеисты все равно будут стараться играть.

И я играл под руководством Крэйга Беруби. Он совсем не такой тренер [о котором я сказал ранее]. Прямой, честный, не негативный, не переворачивает столы и не кричит парням в лицо. И, вероятно, Беруби уволят из «Торонто ». Я считаю, что это позор», – сказал Джей Роузхилл.