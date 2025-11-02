Спортдиректор «Металлурга» Бирюков о конфликте Кузнецова с Разиным: «Догадки появились на ровном месте, была рабочая ситуация. Евгений тренируется в общей группе»
Директор «Металлурга»: Кузнецов тренируется в общей группе.
Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков оценил положение Евгения Кузнецова в клубе.
Форвард досрочно завершил матч FONBET КХЛ с «Ак Барсом» (0:4), проведя на льду 5 минут и 3 секунды. Главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин отказался комментировать ситуацию после игры.
«Там была нормальная рабочая ситуация. Все готовятся в рабочем режиме, Евгений Кузнецов тоже тренируется в общей группе. Все те догадки появились на ровном месте», – заявил Бирюков.
В текущем сезоне Кузнецов провел 8 матчей и набрал 5 (0+5) очков при среднем игровом времени 12:39.
Евгений Кузнецов: «Когда закончу карьеру, хочу рассказать, как все было с самого начала. Хотя публика будет не готова услышать всю правду, наверное. Все знают лишь малую часть»
