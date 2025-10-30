  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кузнецов о словах Разина про чемпиона и алкоголика: «Мне по душе, когда говорят прямо, а не заковырками. Я один из ветеранов – кому, как не мне, быть примером для молодых»
11

Кузнецов о словах Разина про чемпиона и алкоголика: «Мне по душе, когда говорят прямо, а не заковырками. Я один из ветеранов – кому, как не мне, быть примером для молодых»

Евгений Кузнецов высказался о словах Андрея Разина про него.

Главный тренер «Магнитки» Андрей Разин, говоря о вас публично, заметил, что вы можете остаться в памяти либо чемпионом, либо условным алкоголиком. Лично вам он то же самое сказал?

– Один в один. Можно цепляться к словам, а можно погрузиться в их смысл и увидеть, какой был посыл. Я спокойно отнесся к этим словам, потому что понял, что Разин имел в виду.

Мне по душе такое общение, когда тебе все говорят прямо, а не какими-то заковырками, где-то за спиной. Тем более я один из ветеранов. Кому, как не мне, быть примером для молодых ребят. Они смотрят, как я на какие-то вещи реагирую, как себя веду, – сказал нападающий «Металлурга». 

В среду «Металлург» на выезде крупно уступил «Ак Барсу» (0:4) в FONBET Чемпионате КХЛ. 

Кузнецов досрочно завершил встречу, проведя на льду 5:03. Сообщалось, что 33-летний нападающий может покинуть «Металлург». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Российская газета»
logoЕвгений Кузнецов
logoКХЛ
logoМеталлург Мг
logoАндрей Разин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Бабаев на вопрос о будущем Кузнецова: «Комментировать пока не могу. Посмотрим в ближайшее время»
сегодня, 15:25
Кузнецов будет готовиться к игре с «Шанхаем» в штатном режиме. Форвард «Металлурга» вернулся из Казани вместе с командой («Матч ТВ»)
сегодня, 14:25
Кузнецов может покинуть «Металлург». Вероятность этого – 90% («Советский спорт»)
сегодня, 12:52
Главные новости
КХЛ. «Северсталь» проиграла «Динамо» Москва, «Торпедо» победило «Ладу», «Динамо» Минск встречается с «Амуром»
1 минуту назадLive
«Торпедо» обыграло «Ладу» – 2:0. ВидеоСпортс’’ показывал матч Fonbet КХЛ
8 минут назадВидеоСпортс"
«Колорадо» и Нечас заключили 8-летнее соглашение с кэпхитом в 11,5 млн долларов. Подписной бонус – 60 млн, есть запрет на перемещение в первые 7 лет контракта
36 минут назад
Ротенберг о попадании в топ-3 тренеров КХЛ по проценту набранных очков: «Честь находиться среди великих тренеров. Это заслуга ребят, кто принимал шайбы на себя, получал травмы»
сегодня, 17:09
Кузнецов о зарплате в 10 млн рублей в «Металлурге»: «Мне достаточно. Заплатить за жилье, перевести родителям. Мне хотелось именно поиграть в хоккей»
сегодня, 16:34
Лажуа о КХЛ: «В России здорово болеют хоккеем, практически везде полные трибуны. В этом отличие от Северной Америки, где не все матчи собирают аншлаги»
сегодня, 16:24
Агент Голдобина о непопадании в состав СКА: «Конфликта с Ларионовым нет. Николай действительно простудился»
сегодня, 15:40
Бабаев на вопрос о будущем Кузнецова: «Комментировать пока не могу. Посмотрим в ближайшее время»
сегодня, 15:25
Президент IBA Кремлев поздравил Ротенберга с Днем тренера: «Ты реально мощный, классный тренер. Красную машину кто сделал? Это твоя история! Яркая, красивая»
сегодня, 15:16
Ковальчук о Демидове: «Правильно сделал, что остался в Монреале на лето. Иван всегда открыт и харизматичен, играет с улыбкой – там это очень приветствуется»
сегодня, 14:55
Ко всем новостям
Последние новости
Дыняк о серии из 11 побед «Ак Барса»: «Я говорил, что у нас все в порядке, мне никто не верил. Писали, что за слова надо отвечать. Сделали работу над ошибками, подкрутили гайки, где надо»
25 минут назад
Фетисов о поколении Овечкина, Малкина, Кучерова: «Отстранение России не будет критично для их наследия. Для игроков НХЛ Олимпиада и ЧМ всегда были дополнением»
53 минуты назад
Баландин о Кузнецове: «Он стал в «Металлурге» как троянский конь, который будет изнутри пожирать команду. Разин посадил его за дело – позиционирующий себя как суперзвезда так играть не должен»
сегодня, 16:52
Ковальчук о кокаине у Ивана Морозова: «Это неприемлемо вообще человеку, а спортсмену – тем более. Но казнить за такой проступок, выгонять из хоккея на четыре года – несерьезно»
сегодня, 16:10
Яшкин о плюсах отсутствия переднего зуба: «Можно харкнуть, не открывая рот. У меня есть вставной зуб, но с ним неудобно есть»
сегодня, 14:39
Орлов и Гараев могут покинуть «Сочи», сообщило агентство WInners: «Принято совместное решение о поиске вариантов обмена»
сегодня, 14:12
Первый россиянин, кто выиграл Кубок Стэнли. Знаете, кто это?
сегодня, 14:00Тесты и игры
Фетисов об Овечкине: «900‑й гол он забьет по‑любому. Надо готовиться к плей‑офф, чтобы постараться выиграть Кубок Стэнли»
сегодня, 13:31
ЛеБрюн о переговорах «Колорадо» с Нечасом: «Клуб заявил, что у них сложилась экосистема – Маккиннон получает 12,6 млн, Макар получит прибавку. А что остается Мартину?»
сегодня, 12:28
«Шанхай» заплатит Джозефсу 15 млн рублей за этот сезон («СЭ»)
сегодня, 12:01