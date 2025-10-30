Кузнецов о словах Разина про чемпиона и алкоголика: «Мне по душе, когда говорят прямо, а не заковырками. Я один из ветеранов – кому, как не мне, быть примером для молодых»

Евгений Кузнецов высказался о словах Андрея Разина про него.

– Главный тренер «Магнитки» Андрей Разин, говоря о вас публично, заметил, что вы можете остаться в памяти либо чемпионом, либо условным алкоголиком. Лично вам он то же самое сказал?

– Один в один. Можно цепляться к словам, а можно погрузиться в их смысл и увидеть, какой был посыл. Я спокойно отнесся к этим словам, потому что понял, что Разин имел в виду.

Мне по душе такое общение, когда тебе все говорят прямо, а не какими-то заковырками, где-то за спиной. Тем более я один из ветеранов. Кому, как не мне, быть примером для молодых ребят. Они смотрят, как я на какие-то вещи реагирую, как себя веду, – сказал нападающий «Металлурга ».

В среду «Металлург» на выезде крупно уступил «Ак Барсу» (0:4) в FONBET Чемпионате КХЛ.

Кузнецов досрочно завершил встречу, проведя на льду 5:03. Сообщалось , что 33-летний нападающий может покинуть «Металлург».