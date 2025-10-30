Евгений Кузнецов: «Когда закончу карьеру, хочу рассказать, как все было с самого начала. Хотя публика будет не готова услышать всю правду, наверное. Все знают лишь малую часть»

Евгений Кузнецов хочет рассказать о своем пути в хоккее после завершения карьеры.

– Про Вадима Шипачева недавно фильм сняли. Если про вас тоже снимут, то в каком жанре? Комедия, драма?

– У меня есть мечта, да и многие люди говорят, что это надо сделать. Когда закончу карьеру, просто хочу сесть и рассказать, как все было с самого начала. Хотя, наверное, публика будет не готова услышать всю правду. Все знают лишь малую часть.

– Вы как-то сказали, мол, хочу, чтобы меня сыграл Стивен Сигал…

– Ха-ха. Ну, он классный актер, тем более гражданин нашей страны (смеется). А вообще я бы хотел, может быть, непублично, но быть вовлеченным в развитие детей. Ко мне все животные, собаки подходят, чувствуют простого, искреннего человека. И с детьми хорошо ладить получается.

Какое-то время было очень сильное желание заняться детским хоккеем. Но сейчас становлюсь старше, понимаю, что это очень тяжело – опять быть вне семьи, не бывать дома. Не уверен, что сегодня готов к этому. Но хотелось бы посвящать какое-то время детям, – сказал нападающий «Металлурга».

