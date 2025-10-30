Баландин о Кузнецове: «Он стал в «Металлурге» как троянский конь, который будет изнутри пожирать команду. Разин посадил его за дело – позиционирующий себя как суперзвезда так играть не должен»

Андрей Баландин сравнил Евгения Кузнецова с троянским конем.

В среду «Металлург» на выезде крупно уступил «Ак Барсу» (0:4) в FONBET Чемпионате КХЛ.

Кузнецов досрочно завершил встречу, проведя на льду 5:03. Сообщалось , что 33-летний нападающий может покинуть «Металлург ».

«Уже несколько матчей было видно, что Разин разочаровывался в Кузнецове. В моем понимании игрок, который позиционирует себя как суперзвезда, так играть не должен. Он должен забивать каждый матч и набирать за игру несколько очков. Мастерство у него есть – поле видит и партнеров, может отдать хорошую передачу. Но Разин правильно отмечал, что ему не хватает выносливости, и были непонятные удаления. Так что вреда от него было больше, чем пользы.

В матче против «Ак Барса» Кузнецов был очень медленным, даже по сравнению с прошлыми играми. Он выглядел как тень. Разин посадил его за дело, потому что он даже ни одного момента не создал. В таком состоянии против «Ак Барса», у которого была серия из десяти побед подряд, играть было нельзя. Потом еще Кузнецов демонстративно вышел к борту, чтобы его показали камеры.

Возможно, у него повторяется «питерский синдром». Женя Кузнецов стал в команде как троянский конь, который будет изнутри пожирать команду. Он ведь пришел в «Металлург», когда команда была на ходу. Другие пацаны тоже видят, когда пришел игрок, занял чье-то место, а привозит голы. И недовольство в коллективе будет возрастать. Не знаю, как Разин будет выходить из такой ситуации», – сказал бывший директор «Трактора».