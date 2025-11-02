Зеграс повторил рекорд Петера Форсберга для новых игроков «Филадельфии», набрав очки в 8 домашних матчах подряд

Тревор Зеграс повторил рекорд Петера Форсберга для новых игроков «Филадельфии».

24-летний нападающий «Филадельфии » Тревор Зеграс сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (2:5).

Он повторил рекорд Петера Форсберга (сезон-1995/96) для новых игроков «Флайерс», отметившись очками в восьми подряд домашних матчах.

Всего на счету Зеграса, обменянного в межсезонье из «Анахайма», 13 (4+9) очков в 11 матчах при полезности +3.

Мичков получил малый штраф, толкнув Танева в матче «Флайерс» и «Торонто». Защитник «Лифс» упал на лед, его увезли на носилках и отправили в больницу