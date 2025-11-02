Мичков получил малый штраф, толкнув Танева в матче «Флайерс» и «Торонто». Защитник «Лифс» упал на лед, его увезли на носилках и отправили в больницу

Матвей Мичков толкнул Криса Танева, игрока «Торонто» увезли на носилках.

Защитник «Торонто» Крис Танев получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (5:2).

В третьем периоде 35-летний игрок столкнулся с форвардом «Флайерс» Матвеем Мичковым , после чего упал на лед и оставался лежать лицом вниз, пока медики оказывали ему помощь.

В итоге Танев был увезен со льда на носилках и отправлен в больницу. Главный тренер «Лифс» Крэйг Беруби сообщил, что игрок двигается и разговаривает.

«Думаю, с ним все будет в порядке, но сейчас он проходит некоторые тесты. Через некоторое время мы узнаем больше о его состоянии», – сказал Беруби после игры.

Добавим, что Мичков получил малый штраф по итогам эпизода – за атаку игрока, не владеющего шайбой.

Мичков сделал передачу в матче с «Торонто», завершив его с «минус 3». У него 1+5 в 11 играх