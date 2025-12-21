  • Спортс
«Баффало» выиграл 5 матчей подряд. Команда идет на 14-м месте на Востоке и отстает от зоны плей-офф на 5 очков

«Баффало» выиграл 5 матчей подряд.

«Баффало» обыграл «Айлендерс» (3:2 Б) в регулярном чемпионате НХЛ

Победа стала для команды под руководством Линди Раффа 5-й подряд. 

С 36 очками в 34 играх команда идет на 14-м месте в Восточной конференции и отстает от зоны плей-офф на 5 очков. 

Напомним, что «Сэйбрс» не могут выйти в плей-офф с 2011 года. 

Кекяляйнен о «Баффало»: «Мы здесь, чтобы построить чемпионскую команду, цель – Кубок Стэнли. Верю, что можем выйти в плей-офф уже в этом году»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
