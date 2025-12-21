«Баффало» выиграл 5 матчей подряд. Команда идет на 14-м месте на Востоке и отстает от зоны плей-офф на 5 очков

«Баффало» выиграл 5 матчей подряд.

«Баффало » обыграл «Айлендерс» (3:2 Б) в регулярном чемпионате НХЛ .

Победа стала для команды под руководством Линди Раффа 5-й подряд.

С 36 очками в 34 играх команда идет на 14-м месте в Восточной конференции и отстает от зоны плей-офф на 5 очков.

Напомним, что «Сэйбрс» не могут выйти в плей-офф с 2011 года.

Кекяляйнен о «Баффало»: «Мы здесь, чтобы построить чемпионскую команду, цель – Кубок Стэнли. Верю, что можем выйти в плей-офф уже в этом году»