Зеграс о 12 очках в 10 матчах за «Филадельфию»: «Не хотелось опозориться перед фанатами и одноклубниками. Летом я многое изменил – в том числе свой настрой»

Тревор Зеграс оценил свою результативность в «Филадельфии».

24-летний нападающий набрал 12 (4+8) очков в 10 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ. Летом его обменяли из «Анахайма».

«Летом я многое изменил – в том числе свой настрой на сезон и на игры.

Когда приезжаешь в такой спортивный город, как Филадельфия, не хочется опозориться перед фанатами и одноклубниками. Я просто старался быть лучшей версией себя.

Болельщики здесь просто невероятные, они проявляют свою любовь и поддержку, что помогает нам побеждать», – сказал форвард «Филадельфии » Тревор Зеграс .

Кросби и Зеграс приняли участие в стычке после завершения овертайма в матче «Питтсбурга» и «Филадельфии». Судьи выписали 8 игрокам по 10 минут штрафа