Кросби и Зеграс приняли участие в стычке после завершения овертайма в матче «Питтсбурга» и «Филадельфии». Судьи выписали 8 игрокам по 10 минут штрафа
Сидни Кросби и Тревор Зеграс приняли участие в стычке в матче «Питтсбурга» и «Филадельфии».
«Флайерс» обыграли «Пингвинс» (3:2 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.
После завершения овертайма произошла стычка с участием всех находившихся на льду хоккеистов.
По ее итогам судьи наказали 10-минутными дисциплинарными штрафами 8 игроков.
У «Питтсбурга» это были Сидни Кросби, Ноэль Аччари, Райан Ши и Паркер Уозерспун, у «Филадельфии» – Тревор Зеграс, Тайсон Фоерстер, Оуэн Типпет и Джейми Драйсдейл.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
