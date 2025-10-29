Кросби и Зеграс приняли участие в стычке после завершения овертайма в матче «Питтсбурга» и «Филадельфии». Судьи выписали 8 игрокам по 10 минут штрафа

Сидни Кросби и Тревор Зеграс приняли участие в стычке в матче «Питтсбурга» и «Филадельфии».

«Флайерс» обыграли «Пингвинс» (3:2 Б) в регулярном чемпионате НХЛ .

После завершения овертайма произошла стычка с участием всех находившихся на льду хоккеистов.

По ее итогам судьи наказали 10-минутными дисциплинарными штрафами 8 игроков.

У «Питтсбурга » это были Сидни Кросби , Ноэль Аччари , Райан Ши и Паркер Уозерспун, у «Филадельфии» – Тревор Зеграс, Тайсон Фоерстер, Оуэн Типпет и Джейми Драйсдейл.