«Баффало» уволил Карманоса с поста заместителя генменеджера. Бержевен займет его место в штабе Кекяляйнена
Марк Бержевен войдет в управленческий штаб «Баффало».
«Баффало» уволил Джейсона Карманоса с поста заместителя генменеджера.
Управленец одновременно являлся генеральным менеджером фарм-клуба «Сэйбрс» в АХЛ – «Рочестера».
Как сообщает инсайдер The Fourth Period Дэвид Паньотта, на место Карманоса в штабе нового генменеджера «Баффало» Ярмо Кекяляйнена придет Марк Бержевен.
Бывший многолетний генменеджер «Монреаля» с 2022 года занимал должность старшего советника по хоккейным операциям в «Лос-Анджелесе».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Баффало»
