«Баффало» уволил Карманоса с поста заместителя генменеджера. Бержевен займет его место в штабе Кекяляйнена

Марк Бержевен войдет в управленческий штаб «Баффало».

«Баффало» уволил Джейсона Карманоса с поста заместителя генменеджера.

Управленец одновременно являлся генеральным менеджером фарм-клуба «Сэйбрс» в АХЛ – «Рочестера ».

Как сообщает инсайдер The Fourth Period Дэвид Паньотта, на место Карманоса в штабе нового генменеджера «Баффало » Ярмо Кекяляйнена придет Марк Бержевен .

Бывший многолетний генменеджер «Монреаля» с 2022 года занимал должность старшего советника по хоккейным операциям в «Лос-Анджелесе ».