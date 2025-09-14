Ротенберг об экс-игроках СКА в НХЛ: «Ребята звонят мне в любое время, советуемся и обсуждаем. Мы стали одной большой хоккейной семьей»

Роман Ротенберг заявил, что находится на связи с бывшими игроками СКА в НХЛ.

После завершения прошлого сезона в Северную Америку уехали четыре хоккеиста: Иван Демидов , Арсений Грицюк , Александр Никишин и Захар Бардаков .

«Конечно, я на связи со всеми ребятами, с кем я работал. Мы – одна семья. Ребята в любое время мне звонят, советуемся и обсуждаем, что лучше делать.

Мы столько времени вместе провели, что стали одной большой хоккейной семьей. Я всегда готов в любом вопросе помочь.

Если что, и я тоже могу что-то у них узнать. Например, ребята могут скинуть мне какое-то упражнение. Ребята со мной делятся информацией по тренерам, с кем и как они работают», – сказал бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг .

