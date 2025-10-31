Роман Ротенберг: «Новосибирск точно лучше Лондона и Парижа, один из лучших городов в мире. Там чувствуется его история, а еще Российской империи и СССР»

Роман Ротенберг заявил, что Новосибирск лучше Лондона и Парижа.

В Новосибирске пройдет Кубок Первого канала-2025 по хоккею. Турнир состоится с 11 по 14 декабря.

– В свое время вы сказали, что Новосибирск вам нравится больше, чем Лондон. И вот в декабре в этом городе пройдет международный турнир, где вы будете возглавлять сборную «Россия 25». Совпадение?

– Я говорил, что Новосибирск мне нравится больше, чем Париж. Но он и лучше Лондона тоже. Я – счастливый человек. Потому что за последние четыре года облетел всю нашу великую страну. Побывал во всех городах – и со сборной России, и с клубом КХЛ. Так вот, в Новосибирске особая атмосфера. Там чувствуется история города, а еще Российской империи, Советского Союза.

Новосибирск – это прекрасный театр. А как там любят хоккей! Это что‑то с чем‑то. Атмосфера на матчах новосибирской «Сибири » – это особенное чувство. Вспоминаются матчи сборной СССР, которые мы смотрели по телевизору.

Это один из лучших городов в мире. Он точно лучше, чем Париж и Лондон, которые сейчас ведут борьбу со своими проблемами. Не будем сейчас это обсуждать, но города в России сейчас в целом развиваются. И не просто так мы в Новосибирске проводим международный турнир – это замечательная новость. Там новая арена построена, там искренне любят хоккей. Поэтому я всегда с огромным удовольствием приезжаю в Новосибирск, когда мы там играем.

Отдельно хочу поздравить болельщиков «Сибири» с тем, что сегодня – день рождения их любимого клуба. И спасибо за то, что устроили флешмоб за мое назначение главным тренером «Сибири», поставили десятки тысяч подписей. Я очень это ценю, прям до слез… Большая благодарность.

Это говорит о том, что в Новосибирске очень любят хоккей. И когда люди с нами, это вызывает гордость и радость. Повторю, что новосибирские болельщики растрогали меня до слез, – сказал главный тренер «России 25» Роман Ротенберг .

В этом году Новосибирску (ранее – Новониколаевск) исполнилось 132 года, он был основан в 1893-м.

Ротенберг о том, что болельщики призывали его возглавить «Сибирь»: «Это очень приятно! Тренерская судьба такова, что ты никогда не знаешь, когда найдешь, а когда потеряешь работу»