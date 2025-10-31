  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Роман Ротенберг: «Новосибирск точно лучше Лондона и Парижа, один из лучших городов в мире. Там чувствуется его история, а еще Российской империи и СССР»
89

Роман Ротенберг: «Новосибирск точно лучше Лондона и Парижа, один из лучших городов в мире. Там чувствуется его история, а еще Российской империи и СССР»

Роман Ротенберг заявил, что Новосибирск лучше Лондона и Парижа.

В Новосибирске пройдет Кубок Первого канала-2025 по хоккею. Турнир состоится с 11 по 14 декабря.

– В свое время вы сказали, что Новосибирск вам нравится больше, чем Лондон. И вот в декабре в этом городе пройдет международный турнир, где вы будете возглавлять сборную «Россия 25». Совпадение?

– Я говорил, что Новосибирск мне нравится больше, чем Париж. Но он и лучше Лондона тоже. Я – счастливый человек. Потому что за последние четыре года облетел всю нашу великую страну. Побывал во всех городах – и со сборной России, и с клубом КХЛ. Так вот, в Новосибирске особая атмосфера. Там чувствуется история города, а еще Российской империи, Советского Союза.

Новосибирск – это прекрасный театр. А как там любят хоккей! Это что‑то с чем‑то. Атмосфера на матчах новосибирской «Сибири» – это особенное чувство. Вспоминаются матчи сборной СССР, которые мы смотрели по телевизору.

Это один из лучших городов в мире. Он точно лучше, чем Париж и Лондон, которые сейчас ведут борьбу со своими проблемами. Не будем сейчас это обсуждать, но города в России сейчас в целом развиваются. И не просто так мы в Новосибирске проводим международный турнир – это замечательная новость. Там новая арена построена, там искренне любят хоккей. Поэтому я всегда с огромным удовольствием приезжаю в Новосибирск, когда мы там играем.

Отдельно хочу поздравить болельщиков «Сибири» с тем, что сегодня – день рождения их любимого клуба. И спасибо за то, что устроили флешмоб за мое назначение главным тренером «Сибири», поставили десятки тысяч подписей. Я очень это ценю, прям до слез… Большая благодарность.

Это говорит о том, что в Новосибирске очень любят хоккей. И когда люди с нами, это вызывает гордость и радость. Повторю, что новосибирские болельщики растрогали меня до слез, – сказал главный тренер «России 25» Роман Ротенберг.

В этом году Новосибирску (ранее – Новониколаевск) исполнилось 132 года, он был основан в 1893-м.

Ротенберг о том, что болельщики призывали его возглавить «Сибирь»: «Это очень приятно! Тренерская судьба такова, что ты никогда не знаешь, когда найдешь, а когда потеряешь работу»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoСибирь
logoРоман Ротенберг
logoКХЛ
сборная России U25
болельщики
logoКубок Первого канала
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг о матчах «России 25» в регионах: «Сборная – это вся страна, мы не можем играть в одном городе. Не имеем права думать только о себе. Если мы не приедем, дети не пойдут играть в хоккей»
17 октября, 07:45
Ротенберг выложил фото с Карпиным: «Поддерживаем сборную России и тренера! Впереди важные игры с Ираном и Боливией. Вся страна болеет за вас!»
4 октября, 21:17Фото
Ротенберг о том, что болельщики призывали его возглавить «Сибирь»: «Это очень приятно! Тренерская судьба такова, что ты никогда не знаешь, когда найдешь, а когда потеряешь работу»
3 октября, 14:16
Главные новости
КХЛ. «Салават Юлаев» принимает «Адмирал», «Трактор» играет с «Барысом», «Автомобилист» – с «Сибирью», «Локомотив» против СКА
сегодня, 14:01Live
Ротенберг о 500-рублевой купюре: «Изобразил бы великую сборную СССР из Суперсерии-1972. Это были матчи, изменившие мир»
7 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Айлендерс», «Вегас» против «Колорадо», «Анахайм» примет «Детройт»
13 минут назад
Фетисов о результативности Малкина: «Он в потрясающей форме, ловит кайф от игры. Может, это последний сезон»
19 минут назад
Плющев о непопадании Голдобина в состав СКА: «Не знаю, что за педагогика у Ларионова – он сам очень хотел подписать его»
34 минуты назад
Форвард «Шанхая» Маккегг о России: «Очень чистая страна. В центре Петербурга приятно гулять, смотреть на реку и на исторические здания. Борщ мне очень понравился»
50 минут назад
Ротенберг о Демидове, Никишине, Грицюке и Бардакове: «Мы много работали, чтобы потом они приехали в сборную и обыграли Канаду. Сейчас у них высокие результаты в НХЛ»
сегодня, 13:45
«Месси – лучший игрок всех времен, какие могут быть споры? У Роналду величайшая трудовая этика, а Лео одарен талантом». Хоккеист «Динамо» Комтуа о футболистах
сегодня, 13:32
Козлов награжден орденом Салавата Юлаева. Это одна из самых почетных наград Башкортостана
сегодня, 13:15Фото
Фетисов о Кузнецове: «Металлург» дал шанс, он его не использовал. Парень в сложной ситуации, но команда должна быть на первом месте»
сегодня, 12:46
Ко всем новостям
Последние новости
«Динамо» об удалении Пакетта за грубость и оскорбление судей: «Клуб всегда поддерживает игроков. В коллективе этот вопрос обсудили, все останется внутри»
сегодня, 13:57
Зеграс о 12 очках в 10 матчах за «Филадельфию»: «Не хотелось опозориться перед фанатами и одноклубниками. Летом я многое изменил – в том числе свой настрой»
сегодня, 12:59
ЛеБрюн о новом контракте Нечаса: «Колорадо» предлагал 10,5 млн в год, но ситуация застопорилась. Клуб ощущал давление – нельзя было потерять ключевого игрока в обмене Рантанена»
сегодня, 12:17
Бабаев о попаданиях Замулы в запас: «Филадельфия» ждет от него большего в каких-то моментах. Пока все нормально, проблем нет»
сегодня, 11:51
Штурм о победном голе Хуснутдинова за «Бостон»: «Я без колебаний выпустил его в овертайме. Он сейчас здорово играет, очень интересно наблюдать»
сегодня, 11:11
Босер травмировался в матче с «Сент-Луисом». У «Ванкувера» из-за повреждений не играют 9 человек, включая Хьюза, Гарланда и Хитила
сегодня, 10:58
Шефер набрал 8 очков за первые 10 матчей в НХЛ – 2-е место в истории лиги для 18-летних защитников. Рекорд у Хаусли – 10 очков в 1982 году
сегодня, 10:01
Никишин устроил стычку с Маклином в матче «Каролины» с «Айлендерс». Судьи дали игрокам по 2 минуты за грубость
сегодня, 09:27
40-летний Перри сделал дубль с «Детройтом» и продлил результативную серию до 5 матчей
сегодня, 08:59
Сегин провел 1000-й матч в регулярках НХЛ. У 33-летнего форварда «Далласа» 814 очков за карьеру
сегодня, 08:11