Ротенберг о Демидове и Никишине: «Хотим, чтобы они играли за Россию на ЧМ и ОИ. Ждем, что они в будущем будут побеждать всех, включая сборную Канады»

Роман Ротенберг поделился мыслями об Иване Демидове и Александре Никишине.

– У вас в СКА в прошлом сезоне играли Иван Демидов и Александр Никишин. Теперь они главные претенденты на «Колдер Трофи»…

– Сезон еще не начался, а мы уже призы раздаем? Давайте к этому относиться спокойно. И смотрите на всех. Вот вы увидели игру Сени Грицюка, он провел очень хороший матч. Разве он не может претендовать на «Колдер Трофи»? В то же время самое важное – следующий матч. Так что давайте не забегать вперед.

Но ребята – молодцы. И я знаю, что и Саша, и Ваня очень много тренировались этим летом. Александр при этом очень серьезно поработал над здоровьем. Я в курсе всех его дел. Он молодец, очень серьезно подходит к тренировочному процессу.

А дальше мы хотим, чтобы эти ребята играли за нас на чемпионатах мира и Олимпиадах. Мы ждем, когда они будут выступать за сборную России. И что они в будущем будут побеждать всех, включая сборную Канады , а мы им в этом станем помогать, – сказал бывший тренер СКА , первый вице-президент ФХР и член совета директоров «Динамо » Роман Ротенберг.