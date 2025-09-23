  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг о Демидове и Никишине: «Хотим, чтобы они играли за Россию на ЧМ и ОИ. Ждем, что они в будущем будут побеждать всех, включая сборную Канады»
9

Ротенберг о Демидове и Никишине: «Хотим, чтобы они играли за Россию на ЧМ и ОИ. Ждем, что они в будущем будут побеждать всех, включая сборную Канады»

Роман Ротенберг поделился мыслями об Иване Демидове и Александре Никишине.

– У вас в СКА в прошлом сезоне играли Иван Демидов и Александр Никишин. Теперь они главные претенденты на «Колдер Трофи»…

– Сезон еще не начался, а мы уже призы раздаем? Давайте к этому относиться спокойно. И смотрите на всех. Вот вы увидели игру Сени Грицюка, он провел очень хороший матч. Разве он не может претендовать на «Колдер Трофи»? В то же время самое важное – следующий матч. Так что давайте не забегать вперед.

Но ребята – молодцы. И я знаю, что и Саша, и Ваня очень много тренировались этим летом. Александр при этом очень серьезно поработал над здоровьем. Я в курсе всех его дел. Он молодец, очень серьезно подходит к тренировочному процессу.

А дальше мы хотим, чтобы эти ребята играли за нас на чемпионатах мира и Олимпиадах. Мы ждем, когда они будут выступать за сборную России. И что они в будущем будут побеждать всех, включая сборную Канады, а мы им в этом станем помогать, – сказал бывший тренер СКА, первый вице-президент ФХР и член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександр Никишин
logoКХЛ
logoДинамо Москва
logoАрсений Грицюк
logoИван Демидов
logoКаролина
logoМонреаль
logoНью-Джерси
logoНХЛ
logoРоман Ротенберг
logoЧМ по хоккею
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoСКА
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoМатч ТВ
logoолимпийский хоккейный турнир
logoФХР
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Никишин сыграл 23:08 в матче против «Тампы» на предсезонке – больше всех среди полевых игроков «Каролины». У него ассист, 3 хита, 2 блока и «минус 1»
7сегодня, 03:55
Ротенберг об экс-игроках СКА в НХЛ: «Ребята звонят мне в любое время, советуемся и обсуждаем. Мы стали одной большой хоккейной семьей»
2414 сентября, 08:10
Шефер – лучший проспект НХЛ по версии NHL Network, Демидов – 2-й, Миса – 3-й, Леонард – 5-й, Никишин – 17-й
210 сентября, 11:27
Главные новости
Плющев об «Ак Барсе»: «Игроки свое эго возводят в такие рамки, что дальше некуда. Думают, что шайба будет сама заходить, только потому что они на площадке присутствуют»
7 минут назад
КХЛ. ЦСКА в гостях у «Адмирала», «Металлург» примет «Спартак», СКА против «Авангарда»
4534 минуты назадLive
«Салават» продаст Ильичева в «Авангард». 19-летний форвард – лучший снайпер сезона-2024/25 в МХЛ (Алексей Шевченко)
11сегодня, 09:59
Миронов об Овечкине: «Он пахал, когда в локаут приезжал в «Динамо». И остался открытым человеком, с которым можно было спокойно пойти в «Макдональдс» поесть»
сегодня, 09:17
Ротенберг о Грицюке: «Сеня – очень одаренный игрок. С его талантом, если захочет, может выйти на уровень любого хоккеиста мира»
8сегодня, 08:47
«Салават» подписал Кулика до конца сезона. У 32-летнего защитника 3 шайбы в 4 играх за «Авангард» в прошлом плей-офф
12сегодня, 07:35
Плющев о неудачах «Ак Барса»: «Удивлялся пассивности игроков, тренерам явно не хватает жесткости. Нужна экскурсия на какой-нибудь завод, к простым болельщикам»
9сегодня, 06:15
На какой арене поскользнулся Жозе Моуринью после символического вбрасывания? И другие 12 вопросов на хоккейную эрудицию.
сегодня, 06:00Тесты и игры
Дыбленко об исламе: «Хочу закрыть тему моей религии. Это мое личное дело и никого больше не касается. Конечно, я верю в Бога, это мне очень помогает»
18сегодня, 05:15
НХЛ. Выставочные матчи. «Тампа» обыграла «Каролину», «Питтсбург» уступил «Монреалю» по буллитам, «Коламбус» проиграл «Баффало», «Анахайм» разгромил «Юту»
9сегодня, 04:45
Ко всем новостям
Последние новости
Кулик заработает 10 млн рублей в «Салавате» (Metaratings)
119 минут назад
Спунер об 1:0 с «Торпедо»: «Это был наш лучший матч в сезоне. Мы хорошо начали, все 60 минут наша игра в неравных составах была лучше. Мы заслужили победу»
138 минут назад
Миронов о Жамнове: «С ним комфортно и интересно. Чувство юмора, человечность, общение с игроками не только на хоккейные темы – это все большой плюс»
50 минут назад
Кирилл Корнилов: «У «Ак Барса» целый комплекс проблем, которые за один день не решить.Клуб не стал сильнее в сравнении с прошлым сезоном, там нет нужного баланса»
сегодня, 09:47
Алексей Кручинин: «Исаков достаточно требователен, но при этом уважает и доверяет. Его принцип: если хочешь импровизировать в атаке, будь добр отрабатывать в обороне»
сегодня, 09:27
«Лада» обменяет Основина в «Адмирал» на денежную компенсацию («СЭ»)
сегодня, 08:59
Меркли про гол в овертайме с «Торпедо»: «Своего рода бросок на удачу, но иногда и такие нужно делать. Немножко повезло мне, но я рад, что это случилось»
сегодня, 08:55
Дыбленко об уходе Ткачева из «Авангарда»: «Меня это очень удивило и оставило недоумение. Я считаю его лучшим игроком КХЛ»
2сегодня, 08:39
Кузнецов из «Шанхая» про 1:0 с «Торпедо»: «Классная игра, огромное количество моментов. Я бы даже сказал – яркая. Могли забить намного раньше»
сегодня, 07:45
Бурдасов может продолжить карьеру в «Ладе» (Артур Хайруллин)
сегодня, 07:20