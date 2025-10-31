Фетисов о Кузнецове: «Металлург» дал шанс, он его не использовал. Парень в сложной ситуации, но команда должна быть на первом месте»

Вячеслав Фетисов прокомментировал трудности Евгения Кузнецова в «Металлурге».

Ранее сообщалось , что 33-летний нападающий может покинуть клуб. Он досрочно завершил прошлый матч FONBET КХЛ с «Ак Барсом» (0:4), проведя на льду 5:03.

В этом сезоне Кузнецов набрал 5 (0+5) очков в 8 матчах при полезности «плюс 1».

«Они дали ему шанс попасть в команду, которая играет очень прилично. Значит, что-то не складывается. Команда должна быть на первом месте, все остальное уже после. Не важно какое у тебя имя.

Парень оказался в сложной ситуации. «Металлург » дал Кузнецову шанс, он его не использовал», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов .

Евгений Кузнецов: «Когда закончу карьеру, хочу рассказать, как все было с самого начала. Хотя публика будет не готова услышать всю правду, наверное. Все знают лишь малую часть»