Фетисов об Овечкине: «900‑й гол он забьет по‑любому. Надо готовиться к плей‑офф, чтобы постараться выиграть Кубок Стэнли»
Вячеслав Фетисов оценил результативность Александра Овечкина в этом сезоне НХЛ.
40-летний капитан «Вашингтона» набрал 7 (2+5) очков в 10 матчах текущего чемпионата. Всего на счету Овечкина 899 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.
«900‑й гол он забьет по‑любому. Думаю, в его состоянии сейчас надо готовиться к плей‑офф, чтобы постараться выиграть с командой Кубок Стэнли.
Обязательно наберет свой ход и будет забивать», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Карбери об игре Овечкина: «Результативность не лучшая, но для паники нет повода. Иногда шайба не идет в ворота, нужно продолжать работать и создавать моменты»
