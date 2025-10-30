Кузнецов может покинуть «Металлург». Вероятность этого – 90% («Советский спорт»)
Евгений Кузнецов может покинуть «Металлург».
«Вероятность этого 90%», – сообщает «Советский спорт» со ссылкой на источник.
Ранее Кузнецов досрочно завершил матч FONBET КХЛ между «Металлургом» и «Ак Барсом» (0:4), отыграв 5 минут и 3 секунды.
Концовку третьего периода 33-летний форвард досматривал, переодевшись в повседневную одежду. Главный тренер магнитогорцев Андрей Разин на пресс-конференции после матча отказывался отвечать на вопросы об игроке.
В этом сезоне Кузнецов провел 8 матчей и набрал 5 (0+5) очков при полезности «плюс 1».
Кузнецов после 5:03 на льду в матче с «Ак Барсом»: «Без интервью, ребят. Через два дня все будет»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
