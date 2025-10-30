Кузнецов будет готовиться к игре с «Шанхаем» в штатном режиме. Форвард «Металлурга» вернулся из Казани вместе с командой («Матч ТВ»)
Евгений Кузнецов будет готовиться к игре с «Шанхаем» в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что 33-летний нападающий «Металлурга» может покинуть клуб. Он досрочно завершил прошлый матч FONBET КХЛ с «Ак Барсом» (0:4), проведя на льду 5:03.
По информации «Матч ТВ», Кузнецов вернулся с выезда в составе команды и в штатном режиме будет готовиться к следующей игре против «Шанхая», которая состоится 3 ноября.
В этом сезоне форвард набрал 5 (0+5) очков в 8 матчах при полезности «плюс 1».
Андрей Разин: «Кузнецов пока не устраивает нас своей игрой в большинстве. Мы даем играть в спецбригаде тем, кто готов. Поиграться там мы не даем»
