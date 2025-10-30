Фетисов о поколении Овечкина, Малкина, Кучерова: «Отстранение России не будет критично для их наследия. Для игроков НХЛ Олимпиада и ЧМ всегда были дополнением»

Вячеслав Фетисов высказался об отстранении России.

– Сильно ли по наследию нынешнего поколения хоккеистов ударит отсутствие международных турниров?

– Все нынешние ребята поиграли на крупных турнирах: Кучеров играл на чемпионатах мира, Капризов принес нам золотые олимпийские медали. У Малкина, Овечкина было несколько шансов. Единственное, конечно, не смогут попасть в элитный клуб «трипл голд». Но в остальном, они играют в лучшей лиге мира в фантастической конкуренции.

Они там максимально раскрывают свой талант, поэтому не думаю, что отстранение России от турниров будет критично для их наследия и состоятельности. В конце концов, для игроков НХЛ чемпионаты мира и Олимпиады всегда были дополнением, – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов .

«Трипл голд» – термин, объединяющий игроков, выигравших золотую медаль на Олимпийских играх, Чемпионат мира и Кубок Стэнли.