Ковальчук о жене-альпинистке: «Пора заканчивать, надо находить новое хобби. Поднимается на 8 000 метров без дополнительного кислорода – это очень круто»

Илья Ковальчук прокомментировал увлечение своей жены альпинизмом.

Ранее бывшая модель и солистка группы «Мираж» Николь Ковальчук стала вторым человеком в России, покорившим все 14 гор, высотой более 8000 метров.

– На днях ваша супруга поднялась на гору Манаслу в Гималаях (8163 м), причем без кислородной маски. Как вы видите это достижение?

– А как я могу это видеть? Слава богу, я этого не видел! Это уникальное достижение, которое мне даже сложно представить. Потому что я в своей жизни поднимался максимум на 3,5 тысячи метров. И сильно не хватало кислорода. Поэтому акклиматизация занимала долгое время.

А здесь человек без дополнительного кислорода поднимается на высоту больше 8 тысяч метров. Это очень круто. И для меня это уму непостижимо.

Я счастлив, что все уже позади. Надеюсь, Николь больше без кислорода ходить не будет. Да и вообще уже хватит. Пора заканчивать. Надо новое хобби находить.

Скоро жена приедет домой. Надеюсь, в этот раз уж точно пойдет и расскажет о своих прохождениях всем, чтобы я ничего лишнего не наговорил, – сказал олимпийский чемпион Илья Ковальчук .

