  • Ковальчук о недопуске паралимпийцев из России на Игры-2026: «Кощунство. Ничего святого нет у людей, принявших такое решение. Смешали спорт с политикой»
10

Ковальчук о недопуске паралимпийцев из России на Игры-2026: «Кощунство. Ничего святого нет у людей, принявших такое решение. Смешали спорт с политикой»

Илья Ковальчук прокомментировал недопуск паралимпийцев из России на Игры-2026.

В сентябре Международный паралимпийский комитет (МПК) восстановил статус Паралимпийского комитета России (ПКР), допустив россиян к участию в международных соревнованиях с флагом и гимном.

Однако 21 октября Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отказала в допуске россиянам. Из-за этого они не смогут пройти квалификацию для участия в Паралимпиаде-2026.

– Зимние Олимпийские игры-2026 в Италии пройдут почти без россиян. Ну, а на Паралимпиаду-2026 вообще не допустили наших, хотя в Париже-2024 выступало более 80 российских спортсменов. Что вы об этом думаете?

– Ну, это вообще кощунство. Мне трудно подобрать слова, чтобы мягко выразиться… Те люди, которые принимают такое решение… Это ужас. Ничего святого у них нет.

Обидно, да. Но сейчас вот чемпионат мира по гимнастике прошел. У нас там Ангелина Мельникова победила. Недавно наши на чемпионате мира по плаванию в Сингапуре выступали здорово, собирали медали.

Нас кто-то пытается уткнуть в недопуск и доказать, что в российском спорте будет деградация. Но это вообще не так. Жаль только, что время проходит. И многие из этих ребят, которые могли сейчас принять участие на Олимпиаде, сейчас наверняка упускают свой последний шанс. Вот только поэтому обидно.

А что они смешали спорт с политикой – ну как я могу это прокомментировать? Это контролировать невозможно, – сказал олимпийский чемпион Илья Ковальчук.

Илья Ковальчук: «Через спорт налаживаются любые отношения. Даже негативно настроенные люди, играя в хоккей, футбол, выплескивают весь негатив и начинают договариваться»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
