Ковальчук о завершении карьеры: «Я не делал объявлений – просто сказал, что в профессиональном хоккее меня вряд ли увидят. Хорошо, что тема в тренде»

Илья Ковальчук заявил, что не объявлял о завершении карьеры.

– Недавно я читал в новостях, что Илья Ковальчук объявил о завершении хоккейной карьеры.

– На самом деле, я никаких объявлений не делал. Просто на одном форуме сказал, что в профессиональном хоккее меня уже вряд ли увидят. А на то, что об этом все по кругу пишут, я реагирую спокойно. Хорошо, что тема в тренде, если говорить молодежным языком.

– Вы еще сказали, что будете помогать молодежи. Уж не в тренеры собираетесь?

– Нет. Я сказал, что у меня есть опыт, и я могу быть полезным для молодежи в том числе. Меня спросили про хоккей, что дальше. Я ответил, что хоккей – это на всю жизнь. Если ты им с пяти лет занимаешься, поэтому без хоккея тяжело. В том смысле, что не играть в хоккей, а помогать, развивать. Это тоже большое дело.

– Вы до прощального матча еще не дозрели?

– Пока еще не думал, честно. Посмотрим. Я же говорил, что прощальный матч для меня не так важен. Вот если сделаем благотворительную игру, то будет интересно. Но пока это не организовывается. Если начнем, я вам расскажу, – сказал бывший форвард сборной России Илья Ковальчук .

