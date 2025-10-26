Ковальчук о жене-альпинистке: «Была в Перу без кислорода неделю назад – уникальное достижение. Я по сравнению с ней в спорте вообще ни о чем»

Илья Ковальчук оценил спортивную подготовку своей жены.

Ранее бывшая модель и солистка группы «Мираж» Николь Ковальчук стала вторым человеком в России, покорившим все 14 гор, высотой более 8000 метров.

«Неделю назад она была в Перу без кислорода – уникальное достижение. Я по сравнению с ней в спорте вообще ни о чем.

Меня не тянуло в горы. Я несколько раз был на горнолыжных курортах, не мог уснуть из-за нехватки кислорода», – сказал олимпийский чемпион, экс-форвард клубов КХЛ и НХЛ Илья Ковальчук.

