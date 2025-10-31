  • Спортс
  • Малкин стал 2-м в истории НХЛ по очкам за первые 12 матчей сезона для игроков в 39+ лет – 17 баллов. Рекорд у Горди Хоу – 20 очков в 40 лет
Малкин стал 2-м в истории НХЛ по очкам за первые 12 матчей сезона для игроков в 39+ лет – 17 баллов. Рекорд у Горди Хоу – 20 очков в 40 лет

Евгений Малкин установил историческое достижение в НХЛ.

Нападающий «Питтсбурга» сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата против «Миннесоты» (4:1). На его счету стало 17 (3+14) очков за 12 игр сезона.

Малкин стал вторым в истории НХЛ по результативности в первых 12 матчах регулярки среди игроков в возрасте 39 лет и старше, сравнявшись с Жаном Беливо.

Топ-5 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Горди Хоу, 40 лет: 20 (6+14) очков за «Детройт» в сезоне-1968/69;

2-3. Евгений Малкин, 39 лет: 17 (3+14) очков за «Питтсбург» в сезоне-2025/26;

2-3. Жан Беливо, 39 лет: 17 (3+14) очков за «Монреаль» в сезоне-1970/71;

4-5. Александр Овечкин, 39 лет: 16 (8+8) очков за «Вашингтон» в сезоне-2024/25;

4-5. Горди Хоу, 39 лет: 16 (10+6) очков за «Детройт» в сезоне-1967/68.

«Питтсбург» выиграл 6 из 8 последних матчей и возглавил общую таблицу НХЛ с 18 очками в 12 играх

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
