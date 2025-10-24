  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Макдэвид вышел на 6-е место по ассистам среди действующих игроков НХЛ (731), обогнав Овечкина. Лидирует Кросби (1067)
2

Макдэвид вышел на 6-е место по ассистам среди действующих игроков НХЛ (731), обогнав Овечкина. Лидирует Кросби (1067)

Коннор Макдэвид вышел на 7-е место по ассистам среди действующих игроков НХЛ.

Капитан «Эдмонтона» сделал 3 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (6:5). 

На счету 28-летнего канадца стало 11 (1+10) очков в 8 играх в текущем сезоне. 

За карьеру в рамках регулярок – 1093 (362+731) балла в 720 играх. 

По числу ассистов Макдэвид вышел на 6-е место среди действующих игроков лиги, обогнав Александра Овечкина (730 в 1498 играх). 

В топ-5 входят Сидни Кросби («Питтсбург», 1067 в 1360), Патрик Кэйн («Детройт», 854 в 1307), Евгений Малкин («Питтсбург», 842 в 1221), Анже Копитар («Лос-Анджелес», 842 в 1458) и Клод Жиру («Оттава», 755 в 1271). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Stat Muse
logoОттава
logoЛос-Анджелес
logoКоннор Макдэвид
logoПатрик Кэйн
logoПиттсбург
logoЕвгений Малкин
logoНХЛ
logoДетройт
logoКлод Жиру
logoСидни Кросби
logoАнже Копитар
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoЭдмонтон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Малкин вошел в топ-30 бомбардиров в истории НХЛ – 1351 очко в 1215 играх. Он обогнал Сундина и идет на 5-м месте среди европейцев
10 октября, 06:46
Главные новости
Лабанк о «СКА-Арене»: «Лучше многих в НХЛ. Невероятные условия для игроков – баня, холодная ванна, джакузи. Раздевалка такая большая, что в ней можно потеряться»
11 минут назад
КХЛ. «Барыс» примет «Амур», «Торпедо» в гостях у «Лады», «Динамо» Минск сыграет с «Шанхаем», СКА против «Сочи»
39 минут назад
Юрзинов о КХЛ: «На первых ролях «Металлург» и «Локомотив», ставящие на россиян, на свои школы. Делайте выводы! К сожалению, у нас идет курс на пропаганду легионеров»
сегодня, 06:58
Дмитрий Миронов о том, вспоминают ли в Америке «Русскую пятерку» из «Детройта»: «Не видел и не слышал. Видимо, после февраля 2022 года это никому не нужно. Русских не очень жалуют»
сегодня, 06:46
У «Тампы» 6 поражений в 7 играх в сезоне. Команда Купера идет на последнем месте на Востоке и 30-м в НХЛ с 4 очками
сегодня, 05:46
Свечников продлил до 7 серию игр без очков на старте сезона НХЛ. У него 2 броска за 16:14 в матче против «Колорадо» при 4:55 в большинстве
сегодня, 04:46
Ничушкин сделал дубль в матче с «Каролиной» и стал 2-й звездой. У него 4+1 в 8 играх в сезоне
сегодня, 04:34Видео
Подколзин забил 1-й гол в сезоне – «Монреалю» на 59-й минуте. Форвард принес «Эдмонтону» победу (6:5) и стал 1-й звездой матча с 1+1
сегодня, 04:22Видео
НХЛ. «Тампа» уступила «Чикаго», «Флорида» проиграла «Питтсбургу», «Сан-Хосе» одолел «Рейнджерс», «Айлендерс» забросили 7 шайб «Детройту», «Эдмонтон» вырвал победу у «Монреаля»
сегодня, 04:00Live
Ремпе и Ривс подрались на 6-й минуте матча «Рейнджерс» – «Сан-Хосе». Форвард клуба из Нью-Йорка не смог продолжить игру из-за травмы верхней части тела
сегодня, 03:34Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Фетисов и Анастасия Чернобровина вошли в состав жюри премии «Рассвет». Ее организует Союз фотографов дикой природы для повышения экологической грамотности людей
24 минуты назад
Буцаев после 2:5 с «Салаватом»: «Извиняюсь за игру «Сибири», но не тренеры выходят на лед. Нужно искоренять причину, из‑за которой мы так играем»
36 минут назад
Миронов после 0:5 от «Динамо»: «Дерби есть дерби. У меня сейчас эмоции, злость, в любом случае «Спартак» будет злее»
50 минут назад
Баландин о «Тракторе»: «Уже есть тревожные звоночки. Наступает момент, когда пора делать какие-то оргвыводы. Не нравится слабая игра вратарей и защитников»
сегодня, 07:45
Быков о 9-м месте СКА на Западе: «Не стоит говорить о кризисе. Идет рабочий процесс, в команде много молодежи. Но тренерскому штабу нужно хорошенько поработать»
сегодня, 07:15
Селебрини с 3+2, Гранлунд с 2+3 и Кули с 3+1 – звезды дня в НХЛ
сегодня, 06:34
«Юта» выиграла 5 матчей подряд с общей разницей 23:13 и идет на 3-м месте на Западе. Кули набрал 3+1 в игре с «Сент-Луисом», сделав хет-трик за 4:48
сегодня, 05:58
«Питтсбург» выиграл 4 матча подряд с общей разницей 17:6. Команда Мьюза идет на 3-м месте на Востоке
сегодня, 05:34
Сергачев сделал 2 передачи в матче с «Сент-Луисом». У защитника «Юты» 5 очков и «+5» в 8 играх в сезоне
сегодня, 05:22
Шабанов пропустил матч с «Детройтом» из-за травмы верхней части тела. Она не является серьезной
сегодня, 05:10