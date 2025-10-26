  • Спортс
  Кучеров – 2-й игрок в истории «Тампы» с 1000+ очков, до рекорда Стэмкоса – 136 баллов. Среди россиян в НХЛ он 6-й
Кучеров – 2-й игрок в истории «Тампы» с 1000+ очков, до рекорда Стэмкоса – 136 баллов. Среди россиян в НХЛ он 6-й

Никита Кучеров – 2-й игрок в истории «Тампы» с 1000+ очков.

Форвард «Лайтнинг» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (4:3). 

За карьеру в лиге в рамках регулярок у 32-летнего россиянина теперь 1001 (359+642) очко в 809 играх.

Он стал вторым игроком в истории клуба, достигшим отметки 1000 очков. Рекордом владеет Стивен Стэмкос, ныне выступающий за «Нэшвилл» (1137 баллов в 1082 играх). 

Среди россиян в истории лиги Кучеров стал 6-м игроком с 1000+ очков. 

В топ-5 входят Александр ОвечкинВашингтон», 1630 в 1500), Евгений Малкин («Питтсбург», 1360 в 1222), Сергей Федоров (1179 в 1248), Александр Могильный (1032 в 990) и Алексей Ковалев (1029 в 1316).

Кучеров выбил 1000 очков в НХЛ! Быстрее всех русских в истории

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
