Кучеров – 2-й игрок в истории «Тампы» с 1000+ очков, до рекорда Стэмкоса – 136 баллов. Среди россиян в НХЛ он 6-й
Никита Кучеров – 2-й игрок в истории «Тампы» с 1000+ очков.
Форвард «Лайтнинг» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (4:3).
За карьеру в лиге в рамках регулярок у 32-летнего россиянина теперь 1001 (359+642) очко в 809 играх.
Он стал вторым игроком в истории клуба, достигшим отметки 1000 очков. Рекордом владеет Стивен Стэмкос, ныне выступающий за «Нэшвилл» (1137 баллов в 1082 играх).
Среди россиян в истории лиги Кучеров стал 6-м игроком с 1000+ очков.
В топ-5 входят Александр Овечкин («Вашингтон», 1630 в 1500), Евгений Малкин («Питтсбург», 1360 в 1222), Сергей Федоров (1179 в 1248), Александр Могильный (1032 в 990) и Алексей Ковалев (1029 в 1316).
