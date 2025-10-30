Терещенко о СКА: «Раньше в клуб приезжали одни из лучших игроков мира и Европы, а сейчас другой подход. Все зависит от тренеров, как они доносят свои мысли»

Алексей Терещенко оценил турнирное положение СКА.

Армейцы занимают девятое место в Западной конференции FONBET чемпионата КХЛ, набрав 20 очков за 19 матчей.

«Раньше в СКА приезжали одни из лучших игроков мира и Европы, а сейчас другой подход. Все зависит от решений тренерского штаба, и как они доносят до игроков свои мысли.

Ларионову предстоит очень большая работа. Конечно, хочется видеть СКА в числе лидеров чемпионата», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко .

