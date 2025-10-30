Терещенко о СКА: «Раньше в клуб приезжали одни из лучших игроков мира и Европы, а сейчас другой подход. Все зависит от тренеров, как они доносят свои мысли»
Алексей Терещенко оценил турнирное положение СКА.
Армейцы занимают девятое место в Западной конференции FONBET чемпионата КХЛ, набрав 20 очков за 19 матчей.
«Раньше в СКА приезжали одни из лучших игроков мира и Европы, а сейчас другой подход. Все зависит от решений тренерского штаба, и как они доносят до игроков свои мысли.
Ларионову предстоит очень большая работа. Конечно, хочется видеть СКА в числе лидеров чемпионата», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
Илья Ковальчук: «СКА давно не выглядел так… Даже слова не подберу. Не видно, за счет чего они смогут вернуться на тот уровень, где команда была всегда»
