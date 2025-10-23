Черкас о СКА: «Низкая бросковая активность говорит об отсутствии баланса в звеньях и растерянности. Не вижу, за счет чего они выйдут из кризиса. Клуб может не попасть в плей-офф»

Сергей Черкас высказался об игре СКА в матче против ЦСКА (3:4).

Команда тренера Игоря Ларионова проиграла 8 из 9 последних матчей и занимает девятое место в Западной конференции.

«СКА играл неплохо, но ключевым моментом встречи стало удаление Локтионова при счете 2:4. Этот эпизод перечеркнул все надежды петербуржцев на спасение.

Мне не совсем понятно, почему СКА играет так нестабильно от периода к периоду. Говорить о том, что команда только набирает обороты – это странно. Уже прошла четверть чемпионата.

Вот эти непонятные спады связаны с подготовкой игроков. Вопрос к тренерскому штабу. Низкая бросковая активность СКА говорит об отсутствии баланса во всех звеньях и растерянности. Мы не видим какого-то тактического рисунка игры. Команды Ларионова всегда играют в атаку, но при этом у СКА нет моментов и бросков.

В целом сейчас можно сказать, что ситуация в команде очень тяжелая. Пока я не вижу, за счет чего коллектив выйдет из кризиса. СКА может легко не попасть в плей-офф. Никто сейчас не сможет назвать девятую команду. Целый ряд клубов сейчас показывает более интересную игру. Взять ту же «Северсталь » или «Драконов». Они выглядят хорошо. Так что СКА имеет прямое отношение к тем командам, которые пройдут мимо зоны плей-офф», – сказал бывший тренер СКА Сергей Черкас.