  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Плющев о СКА: «То, что делается в клубе – уровень любительской лиги. Были допущены ошибки в период формирования штаба и состава»
3

Плющев о СКА: «То, что делается в клубе – уровень любительской лиги. Были допущены ошибки в период формирования штаба и состава»

Владимир Плющев высказался о результатах СКА.

Клуб проиграл 7 из 9 последних матчей. СКА набрал 16 очков в 15 играх и занимает 8-е место в таблице Запада.

«Были допущены определенные ошибки в период формирования тренерского штаба и состава. Это комплекс проблем, тут не может быть одной причины.

Материально-техническая база у СКА – одна из лучших в КХЛ. Стоит ли клубу искать вратаря? Вопрос не во вратарской линии, а в том, сколько СКА забивает. Если у них в среднем две шайбы за игру, а то и меньше, то выиграть очень сложно. Значит, вопрос не во вратарях.

СКА – это команда, которая, как заявило руководство, претендует на Кубок Гагарина в этом сезоне. То, что делается в клубе – уровень любительской лиги», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
logoСКА
logoСоветский спорт
logoИгорь Ларионов
logoВладимир Плющев
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Галлан после 2:3 от «Динамо»: «Шанхай» играл здорово, но такое иногда случается. Мы набрали 7 очков за 4 матча, такой результат годится»
сегодня, 20:49
Сушинский об отстранении Спронга: «Может, из-за него ЦСКА забили больше, чем он в ворота соперников. Никитин – опытный тренер, он делает все правильно»
1сегодня, 20:23
Карандин об арбитрах и голе СКА «Автомобилисту»: «Тотальный непрофессионализм, цепочка грубейших ошибок. Крайним сделали судью видеоповторов, но виноват не он один»
38сегодня, 14:45
Главные новости
НХЛ. «Рейнджерс» сыграют с «Торонто», «Колорадо» против «Коламбуса», «Монреаль» встретится с «Нэшвиллом», «Филадельфия» – с «Виннипегом»
35сегодня, 21:01
Единственный русский, кто набрал 200+ очков за «Флориду». Сможете его назвать?
сегодня, 22:00Тесты и игры
Гусев стал 1-м игроком КХЛ, реализовавшим 40 бросков в сериях буллитов
сегодня, 21:43
Овечкин назвал «Пятницу, 13-е» фильмом, который напугал его в детстве, Строум – «Паранойю», ван Римсдайк – «Маску» с Джимом Кэрри
10сегодня, 21:32
Дель Зотто о Демидове: «Он будет самым доминирующим игроком в «Монреале» в следующем году»
сегодня, 20:38
Кудашов про 3 броска в серии буллитов: «Молодежь не может сидеть у телевизоров очень долгое время. Может быть, лучше начинать игру с буллитов»
4сегодня, 19:50
Ротенберг о безголевой серии Овечкина: «Если посмотрите на его карьеру, на старте сезона он заманивает, а потом начинает забивать»
5сегодня, 19:32
«Динамо» выиграло 5 из 6 последних матчей. Команда Кудашова идет 4-й на Западе
4сегодня, 19:14
КХЛ. «Шанхай» проиграл «Динамо», «Ак Барс» победил «Сибирь», «Металлург» обыграл «Салават», «Авангард» уступил «Барысу»
282сегодня, 19:06
Ги Буше о споре с судьями: «Разговор был про удар локтем в голову игрока. Поверить не могу, что там не хотели дать удаление. Возможно, арбитр видел этот момент под другим углом»
2сегодня, 18:58
Ко всем новостям
Последние новости
Яковлев о 6:4 с «Салаватом»: «Начали не очень хорошо, сами себе привезли 2 гола. Хорошо, что потом включились, отыгрались и вышли вперед. Счет не отражает накала»
сегодня, 21:52
Кудашов после 3:2 с «Шанхаем»: «Пропустили очень плохой 2-й гол, безобразие. Сделали 3-4 неверных действия в одной смене. Нам нужно убирать эти ошибки»
сегодня, 20:57
Галлан после 2:3 от «Динамо»: «Шанхай» играл здорово, но такое иногда случается. Мы набрали 7 очков за 4 матча, такой результат годится»
сегодня, 20:49
Сушинский об отстранении Спронга: «Может, из-за него ЦСКА забили больше, чем он в ворота соперников. Никитин – опытный тренер, он делает все правильно»
1сегодня, 20:23
Терещенко о том, что Панарин не хочет идти на понижение зарплаты: «Это нормально. Какие к нему могут быть вопросы? Контракт – личное дело каждого человека»
сегодня, 20:11
Кравец о принципиальности матча с «Авангардом»: «Все время об этом говорю. Может, где-то чуть лукавлю, но победа всякая важна. Ну и тем более над этим клубом»
сегодня, 19:58
Ярош о русской кухне: «Самое любимое блюдо – борщ. Также люблю пельмени и красную икру. Окрошку не люблю»
4сегодня, 19:41
Кравец о 6:2 с «Авангардом»: «Каждый игрок показал себя на 200%. Виден коллектив, у ребят есть химия, это очень важно»
1сегодня, 18:23
Буцаев о Доминге: «Почему вы думаете, что он ненадежный вратарь? Он свой класс доказал. Откуда это мнение взялось? Голкиперы «Сибири» играют на хорошем уровне»
2сегодня, 16:59
Гатиятулин о Миллере: «Мы дали ему отдохнуть, посмотреть хоккей со стороны. Митч правильно отреагировал, стал более надежным в обороне. Он обладает огромным потенциалом»
4сегодня, 16:51