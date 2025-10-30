  • Спортс
Илья Ковальчук: «СКА давно не выглядел так… Даже слова не подберу. Не видно, за счет чего они смогут вернуться на тот уровень, где команда была всегда»

Илья Ковальчук поделился мнением о результатах СКА в сезоне КХЛ.

На данный момент команда тренера Игоря Ларионова находится на девятой позиции в таблице Западной конференции, набрав 19 очков в 20 матчах.

– Что происходит с вашим бывшим клубом СКА? Команда из Санкт-Петербурга идет на девятом месте в Западной конференции, пока не попадая в зону плей-офф.

– Тяжело сказать… Во-первых, надо находиться внутри команды и понимать, что происходит.

Какие-то слухи ходят, что пока игра идет трудно, что ребята притираются. Новый тренерский штаб, новый персонал, много новых игроков, новые правила в команде. Конечно, это занимает время.

Но это уже чуть затянулось. Надо быть в коллективе, чтобы делать выводы.

Но СКА давно не выглядел так… Даже слова не подберу. И не видно, за счет чего они смогут вернуться на тот уровень, где всегда была команда.

Но посмотрим. Я уверен, что Игорь Николаевич Ларионов – опытный тренер. Он найдет правильные шаги, чтобы встряхнуть ребят. Или это будет через обмен, или как-то еще, – сказал бывший нападающий СКА Илья Ковальчук.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
