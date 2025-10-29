Плющев о СКА: «Насчет выхода в плей-офф уверенности нет, выбить конкурентов будет непросто. Слишком много сделали того, что противоречит писаным и неписаным законам»

Владимир Плющев не уверен, что СКА выйдет в плей-офф.

Команда Игоря Ларионова идет на 9-м месте в таблице Западной конференции.

«Неудачи, которые преследуют СКА в этом сезоне, закладывались весной прошлого. Конечно, не очень логично, что они даже не в зоне плей-офф, но то, что сезон получится не таким, как хотели, предполагалось.

Слишком много сделали того, что противоречит и писаным, и неписаным законам – хоккейным и спортивным. Когда их подделывают под себя, ничего не получается.

Насчет выхода в плей-офф СКА уверенности нет. Судя по месту в таблице и игре, у них могут быть серьезные сложности. Команды, которые сейчас в зоне плей-офф, выбить оттуда будет непросто», – заявил экс-тренер сборной России.