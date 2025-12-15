  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Карлссон о «Питтсбурге» после 2 поражений за 2 дня при преимуществе в 3 шайбы: «Сегодня «Юта» нас переигрывала, а не сами себе проиграли. Это хороший знак»
8

Карлссон о «Питтсбурге» после 2 поражений за 2 дня при преимуществе в 3 шайбы: «Сегодня «Юта» нас переигрывала, а не сами себе проиграли. Это хороший знак»

Эрик Карлссон о концовках «Питтсбурга»: с «Ютой» проиграли не сами себе.

Защитник «Питтсбурга» Эрик Карлссон высказался о поражении команды от «Юты» (4:5 ОТ после 3:0 на начало третьего периода) в регулярном чемпионате НХЛ.  

«Пингвинс» установили антирекорд лиги, проиграв дважды подряд при преимуществе в 3+ шайбы в третьем периоде. Вчера пенсильванцы уступили «Сан-Хосе» (5:6 ОТ при 4:1 после 40 минут игры и 5:1 по ходу третьего периода).  

«Считаю, что мы старались играть правильно и с полной отдачей. Сегодня дело скорее в том, что соперник нас переигрывал (счет по броскам в створ – 37:16 в пользу «Мамонта» – Спортс) и забил голы, а не мы сами себе проиграли. Это хороший знак. 

С другой стороны, в таких ситуациях большую роль играет уверенность. Сейчас нам ее не хватает.

В начале сезона мы отлично играли, когда вели в счете, а потом что-то сбилось. Думаю, что это связано с ментальным настроем, мы должны это контролировать, если хотим быть хорошей командой», – сказал Карлссон. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Pittsburgh Hockey Now
logoПиттсбург
logoЭрик Карлссон
logoЮта
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Мьюз о «Питтсбурге» после 2 поражений за 2 дня при преимуществе в 3 шайбы: «Ни за что на свете не подумал бы, что сутки спустя будем вести тот же разговор. Мы должны научиться закрывать игры»
сегодня, 05:40
«Питтсбург» – 1-я команда в истории НХЛ, проигравшая 2 матча подряд при преимуществе в 3+ шайбы в 3-м периоде. «Пингвинс» дома уступили «Сан-Хосе» и «Юте»
сегодня, 03:10
Главные новости
«Сибирь» вернула Сушко из «Нефтехимика» за денежную компенсацию. Форвард набрал 2 очка в 12 матчах сезона КХЛ
5 минут назад
НХЛ. «Рейнджерс» примут «Анахайм», «Тампа» против «Флориды», «Даллас» сыграет с «Лос-Анджелесом»
18 минут назад
Ротенберг о КПК: «Хочу поблагодарить клубы КХЛ, которые пошли навстречу и отпустили игроков. Такое взаимодействие и отклик – основа сильной сборной и развития российского хоккея»
42 минуты назад
Бабаев опроверг возможный обмен Кузнецова в «Спартак»: «Даже близко ничего не было. Люди хайпуют. К нему приехала семья, он вдохновлен. Вопросов по его форме не будет – много работал»
45 минут назад
Третьяк о КПК: «Ребята сыграли так, как и должна играть сборная России. Яркий, атакующий хоккей. 12 голов в двух матчах – то, чего ждут болельщики на трибунах и у телеэкранов»
58 минут назад
Василий Пономарев: «Отар Кушанашвили много правильного говорит, если мыслить, а не просто ряху разинуть. Нашей элите можно у него поучиться»
сегодня, 12:45
Собчак рассказала, как за ней ухаживал Буре: «Очень давно. Он говорит: «Давай посмотрим мои лучшие голы?» Дальше два часа: «Смотри, как я вот классно». А я в душе не ###, что такое хоккей»
сегодня, 12:14
Четыре российских хоккеиста забросили более 50 шайб за «Вашингтон». Вспомните всех?
сегодня, 12:00Тесты и игры
ЦСКА обменял Уильямса и Макарова в «Ладу» на Холлоуэлла
сегодня, 11:43
Форвард «Авангарда» Пономарев: «Гарантирую, что в России плюсов больше, чем в Америке. Доступный городской транспорт, прекрасная банковская система, очень вкусные кофейни»
сегодня, 11:30
Ко всем новостям
Последние новости
Плющев о российском хоккее: «Столько лет нам рассказывали, что у нас все здорово, но боюсь, что могут быть проблемы после возвращения. Не хотелось бы, чтобы о нас ноги вытирали»
сегодня, 12:56
Абросимов о посещении балета вместе с «Россией 25»: «Я еще не дорос до этого, мне кажется. Это было в новинку. После первого акта нам разрешили покинуть данное зрелище»
сегодня, 12:30
Артюхин о КПК: «Оппоненты слабые, Казахстан становится только хуже, динамики роста нет. Если бы Россию допустили до соревнований, мы бы пошумели. У нас всегда набиралась сильная сборная»
сегодня, 11:56
Алексей Морозов: «Команда из Сербии не готова вступить в КХЛ. Заинтересованность есть, но нет достаточного финансирования. Появится спонсор – будем рассматривать»
сегодня, 11:12
Гендиректор «Динамо»: «Любая команда всегда ищет варианты усиления, мы – не исключение. Если хотим взять игрока, нужно, чтобы другой клуб его отдал»
сегодня, 10:10
Жена Шарипзянова сообщила о беременности: «Открываю дверь с ноги! Да что там с ноги, залетаю верхом на ракете😂». У капитана «Авангарда» есть двое детей – сын и дочь
сегодня, 09:47
Силантьев о КПК: «Особые эмоции, когда играешь с флагом и названием своей страны на форме. Сделали все, чтобы оправдать доверие тренеров и не разочаровать болельщиков»
сегодня, 09:11
Директор «Металлурга» об игре вратарей: «Мы полностью доверяем ребятам, уверенно идем этой бригадой. Про Набокова скажу, что все это психология»
сегодня, 07:15
Гребенкин без очков в 5-м матче подряд: 1 блок, 1 потеря и малый штраф за 6:48 против «Каролины» – минимум времени в сезоне. У него 1+3 в 22 играх
сегодня, 06:40
Вратарь «Каролины» Басси записал в актив 9 побед подряд и повторил клубный рекорд Уорда
сегодня, 05:10