Карлссон о «Питтсбурге» после 2 поражений за 2 дня при преимуществе в 3 шайбы: «Сегодня «Юта» нас переигрывала, а не сами себе проиграли. Это хороший знак»
Защитник «Питтсбурга» Эрик Карлссон высказался о поражении команды от «Юты» (4:5 ОТ после 3:0 на начало третьего периода) в регулярном чемпионате НХЛ.
«Пингвинс» установили антирекорд лиги, проиграв дважды подряд при преимуществе в 3+ шайбы в третьем периоде. Вчера пенсильванцы уступили «Сан-Хосе» (5:6 ОТ при 4:1 после 40 минут игры и 5:1 по ходу третьего периода).
«Считаю, что мы старались играть правильно и с полной отдачей. Сегодня дело скорее в том, что соперник нас переигрывал (счет по броскам в створ – 37:16 в пользу «Мамонта» – Спортс) и забил голы, а не мы сами себе проиграли. Это хороший знак.
С другой стороны, в таких ситуациях большую роль играет уверенность. Сейчас нам ее не хватает.
В начале сезона мы отлично играли, когда вели в счете, а потом что-то сбилось. Думаю, что это связано с ментальным настроем, мы должны это контролировать, если хотим быть хорошей командой», – сказал Карлссон.