Карлссон о «Питтсбурге» после 2 поражений за 2 дня при преимуществе в 3 шайбы: «Сегодня «Юта» нас переигрывала, а не сами себе проиграли. Это хороший знак»

Эрик Карлссон о концовках «Питтсбурга»: с «Ютой» проиграли не сами себе.

Защитник «Питтсбурга » Эрик Карлссон высказался о поражении команды от «Юты» (4:5 ОТ после 3:0 на начало третьего периода) в регулярном чемпионате НХЛ .

«Пингвинс» установили антирекорд лиги , проиграв дважды подряд при преимуществе в 3+ шайбы в третьем периоде. Вчера пенсильванцы уступили «Сан-Хосе » (5:6 ОТ при 4:1 после 40 минут игры и 5:1 по ходу третьего периода).

«Считаю, что мы старались играть правильно и с полной отдачей. Сегодня дело скорее в том, что соперник нас переигрывал (счет по броскам в створ – 37:16 в пользу «Мамонта» – Спортс) и забил голы, а не мы сами себе проиграли . Это хороший знак.

С другой стороны, в таких ситуациях большую роль играет уверенность. Сейчас нам ее не хватает.

В начале сезона мы отлично играли, когда вели в счете, а потом что-то сбилось. Думаю, что это связано с ментальным настроем, мы должны это контролировать, если хотим быть хорошей командой», – сказал Карлссон.