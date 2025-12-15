Генменеджер «Авангарда» Сопин за увеличение потолка зарплат в КХЛ: «Жизнь дорожает, инфляция. Раньше топы получали 60-70 млн, сейчас хоккеисты нижних звеньев претендуют на 30+ млн»

Алексей Сопин поддержал повышение потолка зарплат в КХЛ.

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин считает, что в КХЛ нужно увеличивать потолок зарплат.

На данный момент потолок зарплат в лиге составляет 900 миллионов рублей на клуб. В следующем сезоне произойдет повышение до 950 миллионов, еще через сезон – до 1 миллиарда рублей.

«Если бы на моем месте был мой коллега из «Нефтехимика» или «Северстали, то у них, наверное, было бы свое мнение. У «Спартака» – свое. Но как генменеджер «Авангарда », да, считаю, что надо увеличивать [потолок]. Может быть, не в космических пропорциях.

Потому что все равно жизнь дорожает, инфляция, объективные моменты. Жизнь стала дороже.

Может быть, у меня был не совсем долгий путь именно в большом хоккее.

Но когда я начинал работать, наверное, топовый хоккеист получал в районе 60, 65, 70 миллионов [в год], то сейчас контракты улетают вверх, и уже у нас, по сути, хоккеисты нижних звеньев претендуют на зарплаты 30 плюс миллионов», – сказал Алексей Сопин .