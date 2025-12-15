Вратарь «Каролины» Басси записал в актив 9 побед подряд и повторил клубный рекорд Уорда

Вратарь «Каролины» Брендон Басси записал в актив 9 побед подряд .

Вратарь «Каролины» Брендон Басси вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (3:2 Б).

27-летний американец отразил 24 из 26 бросков в основное и дополнительное время. Также он не пропустил в серии буллитов из 3 раундов и был признан первой звездой встречи.

Победа стала для него 11-й в 12 играх за карьеру в лиге (91,0% сэйвов, коэффициент надежности 2,05) и 9-й подряд. Он повторил клубный рекорд «Харрикейнс» по продолжительности победной серии, установленный Кэмом Уордом в сезоне-2008/09.

Напомним, что в октябре клуб из Роли забрал Басси с драфта отказов «Флориды». До этого сезона он не играл в НХЛ.

Вратарь «Каролины» Басси быстрее всех в истории НХЛ записал в актив 10 побед – в 11 играх. В октябре клуб забрал его с драфта отказов «Флориды»