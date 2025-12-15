18-летний венгр Голан из «Торпедо-Горький» хочет получить российский паспорт: «Играл в молодежных американских лигах, но мне нужно развиваться. Планирую остаться в России надолго»

Венгерский хоккеист намерен получить российский паспорт.

18-летний венгерский нападающий «Торпедо-Горький» Итай Голан выразил желание получить паспорт России.

«Я играл в молодежных американских лигах, но почитал, что мне нужно развиваться, двигаться вперед. В России намного больше внимания уделяют тактике. Здесь больше игры в пас.

Прямо сейчас нахожусь в процессе подготовки к оформлению российского паспорта. Мои родители очень позитивно относятся к этому. Планирую остаться в России надолго», – сказал Итай Голан.

В этом сезоне Голан провел один матч за фарм-клуб «Торпедо» в регулярном чемпионате ВХЛ .