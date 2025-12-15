Капризов забросил 20+ шайб во всех 6 своих сезонах в НХЛ. Он обновил рекорд «Миннесоты», обогнав Габорика и Паризе (у обоих по 5)

Кирилл Капризов забросил 20+ шайб в 6-м сезоне в НХЛ, обновив рекорд «Миннесоты».

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 3 (2+1) очка в матче НХЛ с «Бостоном» (6:2) и был признан второй звездой.

Всего в 33 играх в текущей регулярке на счету россиянина 37 (20+17) баллов. Он достиг отметки 20 шайб во всех шести своих сезонах в лиге.

Капризов стал единоличным рекордсменом «Уайлд» по числу сезонов с 20+ голами, обогнав Мариана Габорика и Зака Паризе (у обоих по 5).

Капризов делит 2-е место в истории «Миннесоты» по голам с Микко Койву (205). До рекорда Габорика – 14 шайб