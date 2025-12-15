Форвард «Авангарда» Пономарев: «Гарантирую, что в России плюсов больше, чем в Америке. Доступный городской транспорт, прекрасная банковская система, очень вкусные кофейни»

Василий Пономарев: гарантирую, что в России плюсов больше, чем в Америке.

Нападающий «Авангарда » Василий Пономарев в интервью Спортсу’‘ объяснил, в чем Россия превосходит США.

Хоккеист перешел в «Авангард» перед этим сезоном.

– К Омску долго привыкал?

– Ха, посмотрите в интернете, что такое Уилкс-Барре (штат Пенсильвания, около 45 тысяч жителей – Спортс’‘), где я играл в прошлом сезоне.

Омск по сравнению с ним – мегаполис. Даже не миллионник – миллиардник. Там был мрак, здесь кайф. Все, что надо, есть.

– Что уже понравилось в городе?

– Набережная. Пока погода солнечная стояла, часто гулял. Осенью немного противно – слякоть, грязь, сильный ветер с Иртыша. Нет удовольствия в таких прогулках.

Зимой, надеюсь, будет комфортнее, когда уже снег уляжется. А так – у меня хороший район, самый центр, набережная рядом. Кафешки – прямо в доме.

Я квартиру, кстати, сам снял – заранее выбрал и в первый же день заселился.

– Ты вернулся в Россию уже почти как полгода. Не пожалел?

– Не-е-ет. Это мой дом.

– Что есть в России, чего не хватало в Америке?

– (загибает пальцы) Комфортный и доступный городской транспорт. Очень ухоженное метро – в Москве и не только.

Прекрасная банковская система – отправил перевод, через пару секунд деньги родным дошли. Очень простой доступ в аптеки. Можно все купить, не нужно выписывать лишние рецепты.

Очень вкусные кофейни. Забавно: пока был в Америке, хоть там Starbucks разрекламирован, мне часто снилось, что беру кофе в «Азбуке вкуса» в Зеленограде, и я самый счастливый.

Да, хорошую машину там купить намного проще, но, наверное, если постараться, все это можно привезти и сюда.

Я в принципе вижу в России больше плюсов, чем в Америке. Даже так: гарантирую, что плюсов больше. И если бы я хотел где-то жить, то однозначно в России.

Блин, понятно, что в Америке все бренды, которых у нас нет, можно купить. Вернуть бы сюда Lululemon и Stone Island – и вообще шикарно, – сказал Василий Пономарев .

