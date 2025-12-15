  • Спортс
  Директор «Металлурга» об игре вратарей: «Мы полностью доверяем ребятам, уверенно идем этой бригадой. Про Набокова скажу, что все это психология»
Директор «Металлурга» об игре вратарей: «Мы полностью доверяем ребятам, уверенно идем этой бригадой. Про Набокова скажу, что все это психология»

Директор «Металлурга» о проблемах Ильи Набокова: это все психология.

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков высказался об игре вратарей команды. 

Тандем у магнитогорцев составляют 22-летний Илья Набоков (20 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ, 89,6% сэйвов, коэффициент надежности 2,84) и 22-летний Александр Смолин (18 игр, 91,4%, 2,29). 

- У вас достаточно молодая вратарская бригада, а Илья Набоков пока далек от той игры, которую он показывал в чемпионском плей‑офф. У вас нет опасений на этот счет? Нет в планах добавить в команду опытного голкипера?

– У нас с вратарской бригадой все нормально. Мы полностью доверяем ребятам и знаем их уровень. У каждого есть свои проблемы. Про Илью [Набокова] могу сказать, что это все психология.

Но в последних матчах он показал хорошую зрелую игру, доказал, что может играть на высоком уровне. Поэтому дальше мы уверенно идем этой бригадой, – сказал Бирюков. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
