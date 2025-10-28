Илья Ковальчук: «Через спорт налаживаются любые отношения. Даже негативно настроенные люди, играя в хоккей, футбол, выплескивают весь негатив и начинают договариваться»

Илья Ковальчук считает, что спорт помогает налаживать международные связи.

Олимпийский чемпион по хоккею посетил в Москве Международный форум сотрудничества к 100-летию народной дипломатии.

«Через спорт налаживаются любые отношения. Даже негативно настроенные люди, когда они выходят, играют в хоккей, футбол, то после выплескивают весь этот негатив и начинают договариваться», – сказал Ковальчук .

Илья Ковальчук: «Россию невозможно отменить, однозначно. Овечкин сейчас творит за океаном, там никто не отменил флаг и гимн. Мы вернемся на международную арену и дадим шороху»