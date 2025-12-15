Жена Шарипзянова сообщила о беременности: «Открываю дверь с ноги! Уже невозможно скрывать живот». У капитана «Авангарда» есть двое детей – сын и дочь
Жена Дамира Шарипзянова рассказала о беременности.
Виолетта, жена капитана «Авангарда» Дамира Шарипзянова, сообщила о беременности.
«Сегодня открываю дверь с ноги! Да что там с ноги, залетаю верхом на ракете😂
P.S. делюсь, потому что уже невозможно скрывать свой живот. Все подробности и причины позже. Срок небольшой, но по животу понятно, что скрыть его больше не удастся🤍», – написала Виолетта.
У пары есть двое детей – сын Даниар (4 года) и дочь Рэмиллия (2 года).
Шарипзянов проводит шестой сезон в «Авангарде». Он выступает за клуб с сезона-2020/21.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Виолетты Шарипзяновой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости