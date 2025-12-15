Владимир ПЛющев поставил балет в пример хоккею, рассуждая о Кубке Первого канала.

Владимир Плющев считает, что игроки «России 25» неслучайно обсуждали балет во время Кубка Первого канала.

«Россия 25» под руководством Романа Ротенберга выиграла турнир в Новосибирске, победив сборные Беларуси (3:1) и Казахстана (9:0).

Вратарь команды Илья Самсонов высказался после посещения балетного спектакля «Дон Кихот»: «Балет тяжелее, чем хоккей . И там, и у нас люди оставляют немало здоровья, но как они трудятся, эта растяжка – не каждому дано».

– Думаю, неслучайно многие молодые игроки «России 25» в эти дни отмечали театр и балет, которые они посетили.

– Почему?

– Дело в том, что театр и особенно балет сохранили свои лучшие традиции, там огромное внимание уделяется подготовке, те же балерины чуть ли не круглосуточно и круглогодично – у станка. Вот поэтому наша балетная школа и остается лидирующей в мире.

А теперь возьмем наш хоккей. Стоять «у станка» мы в нем сами запретили, вывернув руки своим тренерам и запретив им открывать сборы до 1 августа. Тренеров готовим «по удаленке», они ничего не понимают в психологии и живом общении, способны разве высчитать мало кому нужные показатели, которые в каких-то случаях профессионалу скорее даже помешают.

У нас не готовы игроки, почти потеряна тренерская школа. К сожалению, о таком возвращении, как в боксе , можем даже не мечтать, – сказал заслуженный тренер России.

Ротенберг о походе в театр с «Россией 25»: «Балет – важная часть культурного кода России. Для спортсменов это возможность прикоснуться к тому, что формирует нашу национальную идентичность»