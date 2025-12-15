Назаров о КПК: «Хоккей – самый популярный вид спорта в стране: трибуны заполнены, рейтинги отличные. Без сборной России хоккей на крупных соревнованиях совершенно не тот»
Бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров поделился мыслями относительно итогов Кубка Первого канала.
Команда «Россия 25» обыграла сборные Беларуси (3:1) и Казахстана (9:0) на турнире.
«Кубок Первого канала завершился уверенной победой сборной России.
Мы в очередной раз убедились, что хоккей является самым популярным видом спорта в нашей стране: трибуны в Новосибирске были заполнены до отказа, телевизионные рейтинги тоже отличные.
Все это подтверждает, что люди соскучились по нашей команде, а она в ответ порадовала болельщиков положительным результатом. Так что можно смело и честно сказать: турнир удался.
Все мы с нетерпением ждем возвращения российской сборной на международную арену, тем более что, судя по последним новостям, лед постепенно трогается.
На чемпионатах мира и Олимпиадах сборная России всегда пользовалась и будет пользоваться огромной популярностью, потому что победители нравятся всем.
Без сборной России хоккей на крупных соревнованиях совершенно не тот: когда нет сильнейших – сразу нарушается основополагающий спортивный принцип честной и справедливой конкуренции. Это очевидно для всех», – сказал Андрей Назаров.
