Назаров о КПК: «Хоккей – самый популярный вид спорта в стране: трибуны заполнены, рейтинги отличные. Без сборной России хоккей на крупных соревнованиях совершенно не тот»

Андрей Назаров: без сборной России хоккей на крупных соревнованиях не тот.

Бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров поделился мыслями относительно итогов Кубка Первого канала.

Команда «Россия 25» обыграла сборные Беларуси (3:1) и Казахстана (9:0) на турнире.

«Кубок Первого канала завершился уверенной победой сборной России.

Мы в очередной раз убедились, что хоккей является самым популярным видом спорта в нашей стране: трибуны в Новосибирске были заполнены до отказа, телевизионные рейтинги тоже отличные.

Все это подтверждает, что люди соскучились по нашей команде, а она в ответ порадовала болельщиков положительным результатом. Так что можно смело и честно сказать: турнир удался.

Все мы с нетерпением ждем возвращения российской сборной на международную арену, тем более что, судя по последним новостям, лед постепенно трогается.

На чемпионатах мира и Олимпиадах сборная России всегда пользовалась и будет пользоваться огромной популярностью, потому что победители нравятся всем.

Без сборной России хоккей на крупных соревнованиях совершенно не тот: когда нет сильнейших – сразу нарушается основополагающий спортивный принцип честной и справедливой конкуренции. Это очевидно для всех», – сказал Андрей Назаров.

