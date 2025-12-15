Гребенкин без очков в 5-м матче подряд: 1 блок, 1 потеря и малый штраф за 6:48 против «Каролины» – минимум времени в сезоне. У него 1+3 в 22 играх

Никита Гребенкин без очков в 5-м матче подряд.

Форвард «Филадельфии» Никита Гребенкин остался без результативных действий в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (2:3 Б).

На счету 22-летнего россиянина 4 (1+3) очка в 22 играх в текущем сезоне при полезности «минус 3» и среднем времени на льду 10:22. Серия без баллов за результативность – 5 матчей.

Сегодня Гребенкин (6:48 – минимальное время в сезоне, нейтральная полезность) отметился 1 блоком, допустил 1 потерю и получил малый штраф за нарушение против Александра Никишина.