«Каролина» выиграла 4 матча подряд, в том числе 3 подряд – по буллитам. Команда Бринд’Амора лидирует на Востоке
«Каролина» обыграла «Филадельфию» (3:2 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.
Победа стала для команды под руководством Рода Бринд’Амора 4-й подряд, в том числе 3-й подряд – по буллитам.
«Харрикейнс» идут на первом месте в Столичном дивизионе и Восточной конференции с 44 очками в 32 играх.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
