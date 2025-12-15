«Каролина» выиграла 4 матча подряд, в том числе 3 подряд – по буллитам. Команда Бринд’Амора лидирует на Востоке

«Каролина» выиграла 4 матча подряд, в том числе 3 подряд – по буллитам.

«Каролина » обыграла «Филадельфию» (3:2 Б) в регулярном чемпионате НХЛ .

Победа стала для команды под руководством Рода Бринд’Амора 4-й подряд, в том числе 3-й подряд – по буллитам.

«Харрикейнс» идут на первом месте в Столичном дивизионе и Восточной конференции с 44 очками в 32 играх.